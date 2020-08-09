Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе в дуже компрометуючому вигляді

На фото красуня лежала повністю роздягнувшись. Надя перекинулася на животик, показу ніжилася на траві. П'яту точку Дорофєєва прикрила шортами, а волосся залишила розпущеним. Як можна помітити, зірка позувала поруч з басейном, без сорому демонструючи свою фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це я так сильно люблю літо", - написала Надя.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Лежимо, кайфуємо"," Боже яка у тебе нога велика", " ти де зникаєш? Ми чекаємо твої сторіз", "воно видно, до сонечка ближче", "а тебе в такому вигляді любить вся чоловіча половина аудиторії", "як то кажуть трава не лоскоче", "це я стежу за мурахою", "Вау я теж так люблю літо", "обожнюю подібні літні фото)", "Це я нюхаю траву після того як її покосили", "Шорти всі фото зіпсували", "чесно кажучи, це виглядає як ніби дитина забула свою ляльку в пісочниці".

Повідомлялося, що українська співачка, солістка групи» Время и стекло " Надя Дорофєєва показала своє пляжне тіло в купальнику.

Дівчина поділилася чорно-білим знімком, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Вона була одягнена в мікро купальник, який ледь прикрив пікантні місця. На тілі співачки красувалися татуювання: видно було навіть ті, які зазвичай приховані під одягом.

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