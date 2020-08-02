Известная украинская певица Надя Дорофеева показала фокус, порадовав фанатов

На кадрах Надя стоит в клетчатом мини и в руках держит брелок. Красотка волосы собрала в хвостики, а образ дополнила стильными белыми сапогами. Дорофеева на видео подросила брелок, после чего идет склейка и певица уже сидит в коже на большом байке. Звезда была в штанах, косухе и берцах. Видео вышло эффектным и очень крутым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тик-ток, тренды, все дела", - написала Дорофеева.

Фанаты, включая Ирину Монатик, посмотрели видео более 400 тысяч раз и написали комментарии:

"у вас тоже отлично вышло, чёрный топ", "Икона стиля", "Этот тренд в твоем исполнение,покорил моё сердце раз и навсегда", "Топовая", "Тебе очень идет черный цвет", "Байкерша", "Вот это называется переход, реально круто", "Пробовала кататься на мотоцикле?", "Твой тик-ток как отдельный вид искусства, каждый раз кайфую с него".

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике на отдыхе в бассейне.

Так, Дорофеева поделилась яркими кадрами своего отдыха в бассейне. На них певица плавает на забавном надувном матрасе в виде единорога. На ней милый красный купальник в белый горошек с отделкой из рюшей. Образ артистки дополняют стильные очки.

Напомним, Дорофеева в экстремальном мини и чулках без стыда пошалила возле машины

А еще Politeka писала, что Дорофеева свела с ума знойными формами в купальнике, не выдержал даже Потап

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дорофеева посветила на камеру своими прелестями в красном



