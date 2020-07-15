Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике на отдыхе в бассейне
Известная украинская певица показала, как проводит летние дни, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Дорофеева поделилась яркими кадрами своего отдыха в бассейне. На них певица плавает на забавном надувном матрасе в виде единорога. На ней милый красный купальник в белый горошек с отделкой из рюшей. Образ артистки дополняют стильные очки.
На первых фотографиях Дорофеева показала, как опирается о бортик бассейна, а вот дальше можно увидеть снимки, как она выныривает из воды уже явно после погружения. В подписи певица призналась, что упала в воду.
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«Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн», - написала звезда.
Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.
«Секси», «Кайф», «Вот бы мне так карантин проводить», «Ну просто красотка», «О Надюша, опять творишь-вытворяешь», «Главное успеть сделать крутое фото», «Исхудала девка то», - пишут люди.
До этого мы писали, что Надя показала себя в смелом образе.
На фото красотка стоит в коротенькой юбке и кофте. Образ Дорофеева дополнила длинными чулками и кроссовками, стоя на фоне маленького автомобиля марки "Мини". Надя не стесняясь продемонстрировала свои длинные ноги, а волосы собрала в хвост.
"Ини Мини", - подписала фото красотка.
Напомним, счастливый Потап порезвился с Дорофеевой, кадры попали в сеть.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в экстремальном мини и чулках без стыда пошалила возле машины: "Барби-девочка".
Также Politeka писала, что Дорофеева свела с ума знойными формами в купальнике, не выдержал даже Потап: «Что так горячо?».