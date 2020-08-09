Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя в очень компрометирующем виде

На фото красотка лежала полностью раздевшись. Надя перевернулась на животик, показа нежилась на траве. Пятую точку Дорофеева прикрыла шортами, а волосы оставила распущенными. Как можно заметить, звезда позировала рядом с бассейном, без стыда демонстрируя свою фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это я так сильно люблю лето", - написала Надя.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лежим, кайфуем", "Боже какая у тебя нога большая", "Ты где пропадаешь? Мы ждём твои сториз", "Оно видно, к солнышку поближе", "А тебя в таком виде любит вся мужская половина аудитории", "Как говорится трава не щекочет", "Это я слежу за муравьем", "Вау я тоже так люблю лето", "Обожаю подобные летние фото )", "Это я нюхаю траву после того как ее покосили", "Шорты всё фото испортили", "Честно говоря, это выглядит как будто ребёнок забыл свою куклу в песочнице".

Сообщалось, что украинская певица, солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике.

Девушка поделилась черно-белым снимком, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Она была одета в микро купальник, который едва прикрыл пикантные места. На теле певицы красовались татуировки: видно было даже те, которые обычно скрыты под одеждой.

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