Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі

На фото красуня позувала в чорному купальнику з білими бретелями. Образ Нікітіна доповнила стильними окулярами, а на голові можна побачити леопардову пов'язку, яка ще недавно була парео. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Забула гумку для волосся, не біда. Парео з топа перетворюється на головний убір", - написала красуня, додавши, що справа була о 9.46 за місцевим часом.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Тут стає жарко, повелителька пляжу".

Повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна поділилася по-літньому спекотним фото в купальнику.

На фото Нікітіна позує на великих каменях, за якими явно вгадується пляж. Артистка вибрала для пляжного відпочинку мініатюрний чорний купальник з кокетливими завязочками на стегнах. На фото Нікітіна сидить, вигнувши спину і закинувши голову назад в чуттєвій позі.

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На фото красуня показала себе в купальнику на мотузочках, а образ доповнила стильним капелюхом. Зірка вирішила показати своє засмагле тіло біля кромки басейну, де Нікітіна спокусливо вигнулася.

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