Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину

Она опубликовала серию фото на своей странице в "Инстаграме", передает Politeka.net.

Знаменитость посвятила пост своей родине. Она заявила, что ни на что не готова променять Украину.

"Честно скажу, очень люблю УКРАИНУ! Вот правда. Не хочу жить в другой стране! Хочу ездить за границу отдыхать, но не жить там🤷🏼‍♀️. А как у Вас с этим?! Хотели бы переехать в другое место? Если да, то куда?)", - пишет Екатерина Никитина.

Девушка устроила фотосессию в поле среди подсолнухов. Она надела обтягивающие шорты и короткий розовый топ, который подчеркнул ее бюст. Звезда "Женского квартала" позирует рядом с цветами и лучезарно улыбается, демонстрируя свое прекрасное настроение. Стоит отметить, что все подсолнухи повернуты в сторону Кати, будто к солнцу. Такое впечатление, что красотка соблазнила даже цветы.

Ранее Екатерина Никитина сфотографировалась на улице без белья и засветила лишнее. На опубликованных снимках девушка позирует в одной футболке и явно заметно, что под ней нет бюстгальтера. А вот лицо знаменитость решила прикрыть при помощи больших очков. Она поделилась, что на этой неделе начались съемки "Женского квартала".

Напомним, знойные блондинки из "Квартал 95" потрясли красотами во время дикой пляски

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" ошарашила переменами во внешности, фото

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" в топе и шортиках замечталась на крыше