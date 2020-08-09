Американська фітнес-модель Ана Чері показала зайве в занадто короткій маєчці

Цього разу молода красуня підкорила видом в супер-короткій майці чорного кольору з яскравим принтом і в синьо-блакитному Бікіні на тонких завязочках. Дівчина не тільки показала зайве, але і без сорому продемонструвала свої достоїнства.

Як відомо, Анна правилньо харчується, любить солодощі без глютену і п'є спеціальні протеїнові коктейлі після кожного тренування. Дівчина обожнює показувати, як змінюється її фігура, але при цьому не збирається худнути, адже їй подобаються її апетитні стегна і тонка талія.

"Робимо великі рухи формами сьогодні! Дивись мої історії 📈 Bad Ass Woman 💪 🏼 🖤 #Novababe #Boss #Bossbabe #goodvibes # Savage", - пише Ана.

Ось що відповідають фанати:

"Красива ❤️🔥 😊», «красива жінка🔥 😍❤️», «linda tu tangita y tus bubbys🔥 🔥 🔥», Боже, які стегна😘 😘 😘 😘», «знову гаряче🔥 🔥 🔥», «ви дуже спокуслива жінка», «так гаряче!!! Навіть мій телефон ось-ось вибухнув", " ти любиш показувати зайве🔥 🔥 🔥 🙌",» du bist heiß süße 💋👍🏻👍🏻👍🏻🌹», «дитяча верхня полиця, тягнися до неї👌 😉 😋 😍",» дуже красивий малюк», «і вид повністю на небеса», «я втрачаю терпіння через тебе».

Також на сторінці, присвяченій ані в соціальній мережі Instagram, з'явився жаркий кадр з дівчиною. На простому Селфі Ана захопила фігурою в мереживах яскраво-червоного відтінку. Фітнес-модель без сорому показувала гідності, приспустивши при цьому білу сорочку.

Через те, що зірка постійно знімається для роликів про схуднення, рекламних відео для спеціальної продукції і навіть влаштовує зйомки для календарів, вона зовсім не соромиться свого тіла. Показуючи його, Ана відчуває себе природно. І цей раз не став винятком. На новому фото Ана виглядала досить сміливо, показуючи головне, ледь ховаючись за прозорими мереживами.

"Закоханий в Чорне і біле😍 🖤 🤍", " ти така чудова😍 ✨", " гарячий❤«", » Вау, Hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ти дуже красива", " Menina linda«,» я тебе люблю«,» мені подобається твій стиль🔥", " дуже хороша дівчина! Малятко на стилі👍 💃 🏿 💐".

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