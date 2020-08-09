Американская фитнес-модель Ана Чери показала лишнее в слишком короткой маечке

В этот раз молодая красотка покорила видом в супер-короткой майке черного цвета с ярким принтом и в сине-голубом бикини на тонких завязочках. Девушка не только показала лишнее, но и без стыда продемонстрировала свои достоинства.

Как известно, Анна правилньо питается, любит сладости без глютена и пьет специальные протеиновые коктейли после каждой тренировки. Девушка обожает показывать, как меняется ее фигура, но при этом не собирается худеть, ведь ей нравятся ее аппетитные бедра и тонкая талия.

«Делаем большие движений формами сегодня! Смотри мои истории 📈 Bad Ass Woman 💪🏼🖤 #NovaBabe #Boss #BossBabe #GoodVibes #savage», - пишет Ана.

Вот что отвечают фанаты:

«Красивая ❤️🔥😊», «Красивая женщина 🔥😍❤️», «Linda tu tangita y tus bubbys 🔥🔥🔥», Боже, какие бедра😘😘😘😘», «Снова горячо, снимай это немедленно🔥🔥🔥», «Вы очень соблазнительная женщина», «Так горячо!!! Даже мой телефон вот-вот взорвался», «Ты любишь показывать лишнее🔥🔥🔥🙌», «Du bist heiß süße 💋👍🏻👍🏻👍🏻🌹», «Детская верхняя полка, тянись к ней👌😉😋😍», «очень красивый малыш», «и вид полностью на небеса», «Я теряю терпение из-за тебя».

Также на странице, посвященной Ане в социальной сети Инстаграм, появился жаркий кадр с девушкой. На простом селфи Ана восхитила фигурой в кружевах ярко-алого оттенка. Фитнес-модель без стеснения показывала достоинства, приспустив при этом белую рубашку.

Из-за того, что звезда постоянно снимается для роликов о похудении, рекламных видео для специальной продукции и даже устраивает съемки для календарей, она совсем не стесняется своего тела. Показывая его, Ана чувствует себя естественно. И этот раз не стал исключением. На новом фото Ана выглядела довольно смело, показывая главное, едва скрываясь за прозрачными кружевами.

«Влюблен в черное и белое 😍🖤🤍», «Ты такая великолепная 😍✨», «Горячий ❤️», «Вау, hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ты очень красивая», «Menina linda», «Я тебя люблю», «мне нравится твой стиль🔥», "Очень Хорошая Девушка! Малышка на стиле👍💃🏿💐".

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