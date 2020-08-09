Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як проходять її трудові будні
Як відомо, вчора Кайлі справила враження фігурою в леопардовому боді. Справа в тому, що одна з найпопулярніших хіп-хоп-виконавиць Карді Бі представила кліп на свою нову пісню під назвою WAP. У якийсь момент в кліпі в образі дикої кішки з'явилася і сама Кайлі, вразивши видом.
А вже сьогодні Дженнер вирішила здивувати стильним образом під час роботи. За словами моделі, почалися її робочі будні. Позуючи в чорний ботфортах і незвичайній вільній сорочці сірого кольору, дівчина не втрималася і задерла одну зі струнких ніжок вгору, вигнувшись при цьому на м'якому кріслі. Схоже «» робочі " будні зірки дуже насичені.
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"робочі дні 🖤», - написала під фото зірка.
Ось що пишуть користувачі Мережі:
"Кайлі🔥 🔥», «це просто вогнище», «королева Кайлі👸 🏼❤️», «Rowww якомога швидше✨», «@lozzag чоботи просто зухвалі, хоча виглядає круто», «це просто приголомшливо», «дитинко, так гаряча», «як можна так згинатися», "яка цікава робота".
Завдяки своїй популярності, Кайлі змогла домогтися дуже багато чого - її косметику розкуповують по всьому світу, вона заробляє мільйони, її формами захоплюються, а стиль в одязі копіюють. При цьому у Кайлі з кожним днем все більше "двійників" - дівчата вбираються, як вона, роблять такий же макіяж і зачіски.
Не втрималася раніше і подруга Кайлі, з якою вони влаштували жарку зйомку в модних нюдових комбінезонах. Дівчата розпустили своє волосся, що дістають до попереку, а також прикрили очі модними сонцезахисними окулярами. Образи двох моделей зі значними формами доповнювали акуратні босоніжки на високій шпильці.
"забавний факт: ми були близнюками, оскільки ми були в середній школі. Раніше ми ніколи не виходили з дому, якщо у нас не було відповідного одягу на вихід🤣 😍... так що будьте готові до життя з великою кількістю фотографій-близнюків", - написала Кайлі.
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