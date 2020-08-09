Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе в сміливому образі, порадувавши чоловіків

На фото красуня позувала в блузці з забарвленням зебри. Жизель була без білизни, як можна помітити по зоні декольте. Олівейра прикрилася рукою від сонця, а сама дивилася в камеру. Волосся у зірки були розпущені, а образ доповнила модель стильними сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "мисливиця, просто гармата".

Повідомлялося, що відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила ідеальною фігурою в сміливому костюмі.

Жизель любить балувати шанувальників відвертими позами на фото. Цей раз не став винятком. Красуня одягла коротенькі шортики, оголивши свої неймовірно красиві ніжки. Дівчина присіла, широко розставивши ноги. Поза вийшла дуже гарячою.

Ми писали, що відома модель Ельза Госк, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, представила черговий незвичайний лук.

Цього разу модель одягла тісний топ, під який не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст Хоск. Зверху модель одягла величезний светр, який і зробив образ незвичайним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.

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