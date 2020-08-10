Топ-модель Белла Хадід підкорила фігурою в джинсовій білизні, приспустивши штани заради жарких кадрів

Струнка модель завжди привертала увагу до себе завдяки незвичайній зовнішності, підтягнутій фігурі і любові до яскравих кадрів в білизні і купальниках. Цього разу струнка Белла показала. як веселилася на відпочинку біля моря.

Як відомо, дівчина здивувала не так давно схудлою фігурою і їй навіть довелося дати коментар з цього приводу:

«Я дійсно не хотіла так сильно худнути, і зараз хочу повернути на місце груди і дупу. Не моя вина, що вимоги до сучасних моделей такі жорсткі! Так, коливання ваги у мене дуже сильні, і я не хочу більше говорити про це. Зрештою, ми всі дуже різні", - сказала Белла.

А ось що пишуть користувачі під новим фото:

"Я бажаю вам всього найкращого",» красивий джинсовий купальник",[email protected] давай, краще", " @theweeknd потрібен вам !! 😭 ", "Якби я тільки був в цих думках ❤😉", "ти ідеальний ангел💕», «добре виглядаєш", "" в даному випадку вибір U - УДАЧА ... БЕЛЛА"", " Розкажіть нам про свої тренування !!!! 👏👏👏👏».

До цього Емілі Ратаковскі показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фігуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Будучи моделями, одними з найпопулярніших в світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережу не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиний відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутерах біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало підкреслили їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

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