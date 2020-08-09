Українка з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова порадувала шанувальників новим фото і мотиваційним постом у мережі
На своїй сторінці в Instagram пишногруда красуня опублікувала знімок, на якому у всій красі продемонструвала свою головну гордість, передає Politeka.net.
На ній квітчасте плаття з дуже глибоким декольте, з-під якого помітний чорний бюстгальтер зі шлейками навхрест на грудях.
Образ доповнюють білі сережки і чорна в білий горох хустинка на голові, зав'язана по типу обруча.
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"У щастя немає завтрашнього дня; у нього немає і вчорашнього; воно не пам'ятає минулого, не думає про майбутнє; у нього є сьогодення — і то не день, а мить.💙 💛 Будьте всі щасливі🥰", – підписала знімок Кузнєцова.
Фото зібрало тисячі лайків і чимало коментарів, у яких шанувальники дякують їй за побажання і шлють теплі слова у відповідь.
"Ви чарівна😍 нехай і у Вашому житті буде побільше щасливих моментів❤️", "дуже красиве фото і просто прекрасні слова💗", "ви така прекрасна 😍все обов'язково буде добре", - пишуть користувачі.
Раніше ми розповідали про те, що володарка найзнаменитіших грудей в Україні вразила пишним бюстом у відкритому купальнику на відпочинку в басейні. Міла показала, як рятується від літньої спеки у воді.
На нових кадрах модель насолоджується розкішним відпочинком в одному з українських готельних комплексів.
Кузнєцова позує в стильному купальнику-бікіні з оригінальним декором у вигляді численних зав'язок, які привертають додаткову увагу до її грудей.
Нагадаємо, уУкраїнка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками" в морі: "просто богиня краси".
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром затьмарила пишним бюстом красуню-телеведучу.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром ледь не впустила свою гордість з відкритої сукні.