Известная украинская модель Мила Кузнецова поиграла впечатляющими формами перед зеркалом

Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами морского отдыха в Одессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в Инстаграме.

Кузнецова показала, как танцует в ванной своего номера. Модель одета в платье в глубоким декольте, из которого едва не вываливается грудь впечатляющего размера.

Кадры модель показала в разделе "Сторис", где нет возможности комментировать. Но, когда она делает обычные посты, ее просто засыпают комплиментами.

Отметим, ранее Кузнецова показала фото, на котором позирует на фоне моря. Огромную грудь еле сдерживает купальник со шнуровкой. Модель позирует с легким макияжем, который подчеркивает глаза.

Пользователи Сети восхищаются впечатляющими формами украинской модели.

«Ты просто богиня красоты», «Что купальник...!!! какая фигура а губы а глаза…», «Хорошо выглядишь», «Какая прекрасная сладострастная дама», «Красотка», «Моя королева, моя жизнь, я люблю тебя, как ты божественна, прекрасная королева», «О Боже мой, красота», «Определенно изысканная», «Супер мега крутышка», «Оляля», - пишут в комментариях.

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