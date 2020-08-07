Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пышным бюстом и показала вкусняшку

Красотка, прославившаяся на всю страну как обладательница бюста 13-го размера, продолжает делиться горячими фотографиями со своего отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в соцсети.

На этот раз Мила похвасталась соблазнительными формами в стильном синем купальнике-бикини с оригинальным декором в виде тонкой черной шнуровки на самом интересном месте, которые привлекают дополнительное внимание к ее внушительной груди.

Еще более пикантным снимок делает то, что Кузнецова сфотографировалась на красном фоне.

В руке она держит креветку.

«Смакота», - коротко подписала кадр моедель.

Отметим, пикантное фото восхитило пользователей сети.

«Класнючая кукла», «Эта креветка такая маленькая, что я даже не понял про что речь, все на грудь внимание», «Так горячо», «Это бомба», «Богиня», «Восхитительные близняшки», «Очень красивая», «Подоконник, который у вас перед собой», «Супер красотулька», «Ты просто сногшибательная», - засыпали модель комплиментами в комментариях под фотографией.

Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила шикарными формами в тесном купальнике: «Ох, какое все аппетитное».

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья: впечатляющее зрелище.