Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пышным бюстом и показала вкусняшку
Красотка, прославившаяся на всю страну как обладательница бюста 13-го размера, продолжает делиться горячими фотографиями со своего отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в соцсети.
На этот раз Мила похвасталась соблазнительными формами в стильном синем купальнике-бикини с оригинальным декором в виде тонкой черной шнуровки на самом интересном месте, которые привлекают дополнительное внимание к ее внушительной груди.
Еще более пикантным снимок делает то, что Кузнецова сфотографировалась на красном фоне.
Русская Кардашьян под пальмой потянула за бикини и показала самое сочное: "Знает, как соблазнить"
ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..."
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет»
"Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал: "Совсем уже..."
В руке она держит креветку.
«Смакота», - коротко подписала кадр моедель.
Отметим, пикантное фото восхитило пользователей сети.
«Класнючая кукла», «Эта креветка такая маленькая, что я даже не понял про что речь, все на грудь внимание», «Так горячо», «Это бомба», «Богиня», «Восхитительные близняшки», «Очень красивая», «Подоконник, который у вас перед собой», «Супер красотулька», «Ты просто сногшибательная», - засыпали модель комплиментами в комментариях под фотографией.
Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила шикарными формами в тесном купальнике: «Ох, какое все аппетитное».
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья: впечатляющее зрелище.