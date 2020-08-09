Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про контент

На фото красуня позувала в топі і спідниці білого кольору. Омович без сорому спустила бретельки, показуючи пишний бюст. Волосся Олена залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На наступному знімку дівчина вже одягла повністю топік і стояла біля вікна. Модель показала ще кілька фото, де демонструвала різні частини тіла, включаючи п'яту точку, коли задерла спідницю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменітості.

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Какое из 1/2/3/4/5/6?🖤 Фото для @lior_boutique всегда рвут охваты🔥 Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий😂Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его 🤣Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает! И мне пох🥴Секс на фото всегда продавался , продаётся и будет продувался , но вы можете продолжать фонится в комментах, это по сути кроме статистики ни на что не повлияет 😈

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

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"Фото завжди рвуть охоплення. Обожнюю створювати контент для магазинів...І не важливо, що речі погано видно...вірите ні? Гребуть тупо все з моїх фотографій. Якщо забула в Фотошопі якийсь сторонній предмет прибрати, спробують купити і його. Можете далі розповідати, що для магазинів такі фото не котять, але схема працює!",- написала Олена.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох, чортиця", "всі фото шикарні", "Моя улюблена дівчинка", "шалено красива"," фотографії шикарні, але чому власники квартири "з балкончиком", як мінімум не можуть вікна(вихід на балкон) пофарбувати? ".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала свої великі принади в бікіні.

Так, в одному з останніх постів Олена з'явилася в крихітному рожевому бікіні, яке ледь прикривало груди. Найінтимніші місця приховували лише крихітні смужки тканини. 

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