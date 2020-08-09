Відома модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала себе і розповіла про зовнішність

На фото Маргарита позувала в червоних туфлях, напівпрозорому топі і штанях. Зірка без сорому демонструвала свої довгі ноги, як і пишний скарб. Волосся Паша залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки її знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи можна помінятися зовні не піддаючи себе операціям, постійним уколів краси ?!

Безумовно "так"!!!

Коли мене зустрічають знайомі з якими я вчилася в школі, тренувалася, мені часто кажуть:» Ти так змінилася ,до невпізнання"", - написала Паша.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Прочитаю книгу обов'язково", "Розумниця, краса«,»в наше століття фейків, книга, яку ти прочитала - теж фейк ) читай краще "мій кращий друг - шлунок". Там достовірна наукова інформація про харчування", "Топ-модель", " зміни в організмі йдуть постійно. Наше харчування спосіб життя і навіть думки впливають на наше тіло. Виглядаєш відмінно, настрій позитивний, бажання жити високе. Продовжуй радувати і бути позитивним прикладом для мільйонів людей у всьому світі!", "Моя красуня! Просто Афродіта", "щелепа з гуркотом відвалилася на підлогу".

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