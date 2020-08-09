Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе в незвичайному образі і розповіла про догляд за собою
На фото красуня позувала в білому піджаку і рушник на голові. Образ Котова доповнила стильними окулярами, а на обличчі можна побачити маску. Тетяна показала два пальці вгору, позуючи перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Кілька способів використовувати тканинну маску, про які ти не знаєш.
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Балуй себе і свою шкіру, щоб вона відповіла тобі взаємністю. Я завжди люблю нетривіальні підходи, наприклад ось як можна використовувати звичайну маску", - написала Тетяна.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Не знала, що можна в сауну брати маску, буду дотримуватися ваших корисних порад", "звичайно ж я люблю доглядати за своєю шкірою, також люблю маски", "я вважаю за краще наносити всегла маски вранці, і бажано з холодним, бадьорить ефектом)", "Привіт Коттова. Сиджу на березі моря, дивлюся на твої фото і розумію кого мені зараз не вистачає", "Бомбіта", "Ох, який ракурс".
Повідомлялося, що відома модель і співачка Тетяна Котова показала себе в незвичайному ракурсі і розповіла про кохання.
На фото Котова позувала в блузці, яку зав'язала на вузол на рівні бюста. Красуня, як виявилося, не дуже любить носити білизну, що зробило знімок дуже гарячим.
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