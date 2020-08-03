Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о песне
На фото красотка была в черной юбке и топе. В зоне декольте он был полупрозрачным, что сделало фото очень горячим. Блондинка дополнила образ украшениями на шее и стильной укладкой волос, а сама соблазнительно выгнулась на стуле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как относиться к критике ? Я обычно рада услышать аргументированную обратную связь. Классно, что моя новая песня многим понравилась, но ещё я хочу услышать от всех как плюсы, так и минусы в своём творчестве: чего стоит добавить, чего избежать, о чем хотелось бы услышать следующую песню, что увидеть? Сегодня можно писать ВСЁ, что ты правда думаешь. Но не забывай про объективность и адекватность", - написала Котова.
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Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая же ты красотка, не могу свести с тебя глаза, если честно слушаю все песни, даже твои больше всего", "Мне в ваших песнях и в вашем исполнении нравится абсолютно всё. Я вдохновляюсь вами и вашим творчеством", "Объективно и адекватно у Котовой нет голоса, есть вопросы? музыка ужасная банальность и примттивность", "Я не критик. Я любитель. Слушаю, то что цепляет за душу. Поэтому ваши песни меня очень трогают".
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