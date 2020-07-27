Экс-солистка «ВИА Гра» Альбина Джанабаева удивила подписчиков сочным «розовым» образом – звезда выложила фото в соцсетях
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева появилась на концерте «Русского радио» в Лужниках в ярком брючном костюме оттенка маджента. Костюм является творением российского дизайнера Анастасии Задориной, пишет Politeka.net
«Выходные прошли в оттенке маджента от @anastasia_zadorina на концерте «Русское радио» в Лужниках. Вот, как видоизменил форматы вирус! Но состояние счастья неизменно. Хорошие выходные – отличная новая неделя!» - написала Джанабаева в посте.
Экс-«виагра» на фото позирует в брючном костюме оверсайз с крупным цветком на плече пиджака. Дополнила свой образ певица телесными босоножками, серебристым топом и яркой розовой помадой. Самой артистке, как видно, очень нравится собственный образ.
А вот мнение поклонников разделилось. Некоторые отметили, что костюм певице чрезвычайно идет и разделили ее восторги по поводу яркого образа и костюма, называя красавицей и отмечая, что этот образ будто бы «скинул» певице 15 лет.
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«Вы очень красивая» - написала поклонница.
«Окрашивание - супер! Минус 15 лет» - отдали дань ее имиджу другие фолловеры.
Но вот другая половина поклонников решили, что образ певицы ей не подходит, да и в целом – образец безвкусицы. Некоторые, кроме того, отметили, что Альбине больше подходят юбки.
«Просто шикарная девушка но стиль и фасон костюма - "престарелая барби"» - пишут поклонники.
«Безвкусица» - пишут другие
«Юбки тебе больше идут» - написали поклонники.
Однако, певица никак не отреагировала на критику.
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