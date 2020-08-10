Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала жаркий образ

На кадрах красуня здалася в декількох купальниках. Дівчина без сорому позувала, показувала п'яту точку в піску, а потім почала знімати свої трусики. Відео вийшло дуже гарячим і цікавим, а фанати могли оцінити ідеальний горішок зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Приголомшуючий. Моє серце вкрали. Гарно. Лялечка", "смачний персиковий сік", "Красива жінка", "чудова", "Божественна красуня", "хороші бульбашки", "Ось це малятко".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес порадувала новим відвертим фото.

Цього разу зірка вирішила показати тільки п'яту точку.

Красуня була в трусиках-бікіні, які натягнула вище стегон, щоб ще краще показати свої неймовірні сідниці.

Ми писали, що знаменита модель Сьюзі Кортез вразила зухвалим фото.

Цього разу знаменита модель приміряла образ спокусливої ковбойші. Зйомка, влаштована в спальні, на тлі розкішного ліжка, вийшла яскравою і провокаційною.

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