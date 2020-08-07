Известная модель Сьюзи Кортес, которую признали хозяйкой самых красивых ягодиц в мире, показала себя в очень смелом образе

На фото красотка показала себя в прозрачных кружевах, которые с трудом можно назвать бельем. Кортес без стыда раздвинула ноги, демонстрируя свое сокровище, а руками и волосами прикрыла грудь. Звезда соблазнительно выгнулась, полулежа на диване, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливого четверга, мои прекрасные люди. Приятного вам дня, и если вам скучно, присоединяйтесь ко мне", - написала Сьюзи под жарким фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая красота", "Это трусики?", "Привет, красавица", "Ты выглядишь невероятно, Сьюзи", "Guapísima", "Безумно красивая", "Красавица", "Не оторвать взгляд от безумной красавицы, просто идеальная крошка", "Gorgeous".

Сообщалось, что Известная модель Сьюзи Кортес показала себя в необычном образе.

На фото красотка стояла в больших серебряных сапогах и пиджаке. Образ Сьюзи дополнила стрингами, которые практически не видно, так как они растворились в пышном "орешке" звезды. Кортес соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель пожирающим взглядом смотрела в объектив камеры.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес заворожила своей гордостью в "невидимом" бикини

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