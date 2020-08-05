Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала себя в необычном образе

На фото красотка стояла в больших серебряных сапогах и пиджаке. Образ Сьюзи дополнила стрингами, которые практически не видно, так как они растворились в пышном "орешке" звезды. Кортес соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель пожирающим взглядом смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пост красотки в сети Инстаграм.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Mamacita", "Прекрасная", "Привет, ты красивая и милая", "Маленькие жесты, красивые выражения, вся их красота в небольших тонкостях", "Богатые булочки", "Идеальный хвостик", "Моя бомба очень красивая, ты солнце на этой планете, сияй, пока можешь", "Чудесная", "Это очень красивое тело", "У тебя просто прелестные щечки, невозможно оторвать взгляд".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес ошеломила сеть откровенным фото.

Сьюзи позировала в спортзале в окружении гантелей. Красотка забралась на один из тренажеров, приняв довольно пикантную позу.

Модель выставила в камеру упругие ягодицы, при этом нельзя не заметить накаченные ножки, обутые в кроссовки.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в наручниках и почти без белья застыла в горячей позе

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла белье, сверкнув золотым телом

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц поразила безупречными изгибами в малюсеньком белье



