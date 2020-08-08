Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, поиграла прелестями в коже

Модель регулярно публикует в своем Инстаграм жаркие фото, от которых зависит ее заработок, пишет Politeka.net. На одном из последних кадров звезда предстала в новом соблазнительном образе.

Кортес позировала в кожаном белье, которое представляла собой лишь несколько тугих поясков. Верх оплел тело знаменитости. Своеобразный лифчик поддерживал большую грудь внизу, при этом совершенно ее не прикрывая. Наклейки серебряного цвета на бюсте скрыли от глаз самое интимное. Тонкие лямки тянулись от груди к затылку.

Крохотные трусики выглядели отлично на пышных бедрах знаменитости. Подтяжки спускались с талии, при этом подчеркнув ее стройность.

В руках Кортес держала маленькую плетку и при этом широко улыбалась, смотря в камеру.

За шесть часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что знаменитость выглядит идеально и попросили еще больше подобных снимков.

"Моя госпожа", - написал один из покоренных поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в спортзале в окружении гантелей. Красотка забралась на один из тренажеров, приняв довольно пикантную позу.

Модель выставила в камеру упругие ягодицы, при этом нельзя не заметить накаченные ножки, обутые в кроссовки.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показала себя в прозрачных кружевах, которые с трудом можно назвать бельем. Модель без стыда раздвинула ноги, демонстрируя свое сокровище, а руками и волосами прикрыла грудь.

Звезда соблазнительно выгнулась, полулежа на диване, а образ дополнила туфлями на большом каблуке.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оседлала спинку кровати, сняв белье

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в одних сапогах показала свой стыд