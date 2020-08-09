Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала, як веселилася ввечері в блискучій білій сукні

Цього разу молода модель вирішила показати себе в новому і сміливому іміджі. Оскільки Бахарі є рекламним представником відразу декількох брендів одягу, дивувати новими і екстравагантними нарядами для дівчини не складає труднощів.

На фото, представленому на її сторінці в соціальній мережі Instagram, Гюль позувала в крихітному міні-сукні з блискучої білої тканини, яке зовсім не приховувало її гідності. Для більшої пікантності дівчина навіть залишилася без білизни. Виблискуючи на вечорі в глибокому декольте, Гюль вдалося вразити фанатів:

"Ти така се * сувора, красива", "один Гарячий вид, карамелька", " Вау, вау 😍 😍 я закохався💓 💓", "Q buenota para darte unas cojidotas" » " яке це плаття?", "Просто захоплення🔥", " Біла королева 👅»»"ура офігітельно красива 😛 » «" яка поза! ти дуже красива, дорога, тебе люблю", " ти як і раніше залишаєшся самою невідкритою ідеальною дівчиною на цьому фото»,- пишуть фанати.

До цього ми розповідали, що модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе на відпочинку.

На фото красуня показала себе в рожевому купальнику: великих трусиках і мініатюрному ліфчику. Зірка сиділа спиною до камери і демонструвала велику п'яту точку. Гюль була на пляжі і перебувала біля самої води. Як можна помітити, дівчина відпочивала в Сент-Люсія, острів в Карибському морі.

Шанувальники красуні закидали кумира "тоннами" коментарів, а сам знімок лайкнули більше п'яти тисяч разів.

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