Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку

На кадрах красуня показала себе в купальнику на мотузочках, а сама була у воді біля яхти. Анастасія зробила відео навпаки і можна помітити супергеройську силу красуні. Вона не стрибає, а вистрибує з води і з'являється на яхті, де посилає фанатам поцілунки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чарівні поцілунки", - підписала фото красуня.

Фанати подивилися відео понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніжки просто бомба", "Русалочка", "представляємо вашій увазі Пляжний ансамбль міні-бікіні 2020", "красуня", "Моя кішечка, Вже сумую, і чекаю шпагат на морі","..в лусці..як то там горя.. тридцять три богатирі..ну після відступу моря"," Ого купальник, "Ух, красуня", "це диво", "Люблю тебе в цьому бікіні".

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе в незвичайному образі.

На фото красуня показала себе в кольоровому купальнику на мотузочках.

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