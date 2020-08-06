Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко стала невидимкой и покорила зажигательным танцем

Анастасия Кумейко продолжает наслаждаться отдыхом в Турции, забыв обо всех заботах. Певица решила поделиться с поклонниками новым видео оттуда, представ в неожиданно забавном образе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда решила в очередной раз продемонстрировать свой танцевальный талант, однако сделала это весьма необычно. На первом кадре Кумейко на секунду появляется перед зрителями в черном купальнике, однако после этого она буквально «исчезает» и в кадре остается только ее очертание. Далее «невидимка»-Кумейко продолжает зажигательно отплясывать под музыку на борту движущегося катера.

Несмотря на то, что певицу практически не видно, по ее очертаниям можно различить, что ее движения очень плавные и соблазнительные.

«Беспокоиться не о чем. Мы высаживаемся, побеждаем и улетаем. Все понятно? Смотрели фильм «Чужой»?», - подписала видео звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«В этом фильме хищник мог делать такой облик», «Хищница посимпатичнее "хищника" будет», «Режим стелс», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кумейко показала себя в купальнике на фоне живописного пейзажа. На фото DJ Nana вовсю наслаждается свежим воздухом на природе. Она сидит на корточках на небольшом деревянном мосту над кристально-чистым водоемом с ярко-бирюзовой водой. На красотке слитный черный купальник, который идеально подчеркивает ее подтянутую фигуру и позволяет продемонстрировать пышную пятую точку.

Напомним, экс-Nikita в крохотном купальнике посветила роскошными «близняшками»: «Хочется нереально».

Как сообщала Politeka, экс-Nikita устроила ролевые игры в одном лифчике и кожаной маске: «Ох как красиво видно мои…».

Также Politeka писала, что экс-Nikita нагнулась в халате перед камерой, показав самое интересное: "Ракурс решает".