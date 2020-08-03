Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась формами в крохотном купальнике во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Дважды в одну реку не войдешь, но на море хочется нереально», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кумейко позирует в крохотном купальнике во время отдыха на море, демонстрируя роскошные прелести. Помимо этого, на ней были элегантные очки и красивый браслет на руке.

Уточним, что поклонники Кумейко не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами исполнительница поделилась у себя в Сторис. Хотя многие из них буквально "забросали" бы ее комплиментами.

До этого мы рассказывали, что бывшая Nikita, а сейчас украинский Dj Анастасия Кумейко похвасталась роскошными формами в непристойном белье.

«Какие планы на август?» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Кумейко позирует в кожаной потрупее, которая максимально оголяет ее роскошные формы. Сама красотка задрала руки к верху, из-за чего снимок получился еще более привлекательным.

Однако поклонники певицы не смогли что-либо сказать, ведь фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Сторис.

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