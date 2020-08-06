Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала себя в купальнике на фоне живописного пейзажа
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
На снимке Кумейко, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, вовсю наслаждается свежим воздухом на природе. Она сидит на корточках на небольшом деревянном мосту над кристально-чистым водоемом с ярко-бирюзовой водой. На красотке слитный черный купальник, который идеально подчеркивает ее подтянутую фигуру и позволяет продемонстрировать пышную пятую точку.
Вид на заднем плане не менее красивый: звезда наслаждается отдыхом на турецком курорте с очень живописной природой.
«Лодочка, плыви», - подписала фото Кумейко.
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта: "Сладенькие"
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
Результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!"
Ее поклонники оценили фото по достоинству, оставив под ним множество лайков.
«Русалка», «Классная попио», - пишут люди.
До этого мы писали, что Кумейко сверкнула фигуркой в одном лифчике. У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором танцевала возле холодильника. На певице были белые штаны, а верхнюю одежду она решила сбросить с себя. Кроме этого, красотка использовала фильтр, который надел ей на лицо кожаную маску зайчика. Таким образом, Кумейко буквально устроила ролевые игры на кухне.
«Ох как красиво видно мои бублички, конфетки и прочие «секретики» идеальной фигуры», - подписала звезда первое сторис.
Напомним, экс-Nikita в крохотном купальнике посветила роскошными «близняшками»: «Хочется нереально».
Как сообщала Politeka, экс-Nikita устроила ролевые игры в одном лифчике и кожаной маске: «Ох как красиво видно мои…».
Также Politeka писала, что экс-Nikita нагнулась в халате перед камерой, показав самое интересное: "Ракурс решает".