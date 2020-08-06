Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала себя в купальнике на фоне живописного пейзажа

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

На снимке Кумейко, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, вовсю наслаждается свежим воздухом на природе. Она сидит на корточках на небольшом деревянном мосту над кристально-чистым водоемом с ярко-бирюзовой водой. На красотке слитный черный купальник, который идеально подчеркивает ее подтянутую фигуру и позволяет продемонстрировать пышную пятую точку.

Вид на заднем плане не менее красивый: звезда наслаждается отдыхом на турецком курорте с очень живописной природой.

«Лодочка, плыви», - подписала фото Кумейко.

Ее поклонники оценили фото по достоинству, оставив под ним множество лайков.

«Русалка», «Классная попио», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кумейко сверкнула фигуркой в одном лифчике. У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором танцевала возле холодильника. На певице были белые штаны, а верхнюю одежду она решила сбросить с себя. Кроме этого, красотка использовала фильтр, который надел ей на лицо кожаную маску зайчика. Таким образом, Кумейко буквально устроила ролевые игры на кухне.

«Ох как красиво видно мои бублички, конфетки и прочие «секретики» идеальной фигуры», - подписала звезда первое сторис.

Напомним, экс-Nikita в крохотном купальнике посветила роскошными «близняшками»: «Хочется нереально».

Как сообщала Politeka, экс-Nikita устроила ролевые игры в одном лифчике и кожаной маске: «Ох как красиво видно мои…».

Также Politeka писала, что экс-Nikita нагнулась в халате перед камерой, показав самое интересное: "Ракурс решает".