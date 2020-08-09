Внучка легендарної Софії Ротару показала, в кого пішла такою красунею

У розділі сторіз у соціальній мережі Instagram Соня Євдокименко опублікувала фотографію з матір'ю Світланою, передає Politeka.net.

На знімку, зробленому під час святкування 73-річчя бабусі, Софія позує в пудровому короткому платті на запах, а на Світлані – темне вбрання. Обидві виглядають дуже веселими, а мати обіймає дочку за талію.

Раніше Софія ділилася знімками з дня народження Ротару. Так, на одній з фотографій вона позує разом з бабусею, братом Анатолієм і батьками.

Як ми розповідали, особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін привітав Софію Ротару з днем народження, поділившись її рідкісним архівним фото.

На знімку тоді ще молода Ротару позує в Кремлі з келихом напою в одній руці і оберемком квітів – в іншій. Можна припустити, що знімок був зроблений під час участі зірки в «Пісні року».

"Незрівнянна Софія! З днем народження!",- підписав знімок фотограф.

Ми також писали, що Соня показала себе без макіяжу. Дівчина не стала використовувати косметику і постала перед шанувальниками в мережі в максимально природному вигляді. Її образ доповнюють розпущене волосся, які Соня теж залишила без укладки.

Нагадаємо, красуня-внучка Софії Ротару показала головне достоїнство в елегантному міні.

Як повідомляла Politeka, архівні фото юної Софії Ротару злили в мережу, співачку в юності не впізнати: "Нічого собі".

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