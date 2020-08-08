7 августа легенда украинской сцены София Ротару отмечала свой 72-й день рождения

Несколько дней артистка опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала необычно красивый сад и роскошные дома, в которых проживает под Киевом. Также София Ротару похвасталась цветущими садами и роскошью во дворе.

А сегодня, после дня рождения звезды, в сети, на фан-странице Ротару в Инстаграм, появились кадры с того же дома, где звезда отметила свой счастливый праздник. Поздравить звезду приехали близкие, среди которых была замечена и внучка Ротару – Соня.

«Уважаемая София Михайловна!!! С Днём рождения!!! Долгих лет Вам жизни!!! С Вами рядом Ваши замечательные дети, внуки!!! Спасибо за Ваш Талант!!! Будьте счастливы!!! ❤️🌹🌹🌹», «Поздравляю Вас! Где взять мне силы, чтоб забыть про Вас 😉 Пойду искать, чтобы найти! До встречи) Вы так прекрасны, как цветы: как лилии нежны, как розы нежно пахнете)», «! Здоровья от счастья, любви! Творческого долголетия! Поклонников и 1000 искренних поздравлений!!!😍❤️🌹», «София, с Днём рождения Вас💞💞💞 🌹 красота человеческой души отражается во всей окружающей атмосфере... бесконечно можно смотреть на вашу улыбку, глаза и мир вокруг вас играет миллионами красок, мелодий и цветов.... Долгих лет жизни, благополучия, мира и любви!🌹🌹🌹», - пишут восхищенные пользователи в ответ.

Также мы писали, что личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поздравил Софию Ротару с днем рождения, поделившись ее редким архивным фото.

На фото тогда еще молодая Ротару позирует в Кремле с бокалом напитка в одной руке и охапкой цветов – в другой. Можно предположить, что снимок был сделан во время участия звезды в «Песне года».

«Несравненная София! С днём рождения!», - подписал снимок фотограф.

На еще одном фото, опубликованном Родиным, можно увидеть Ротару с немного другого ракурса, в котором она практически не похожа на себя сейчас. Тогда звезда предпочитала более заметный макияж с крупными черными стрелками и красной помадой, а ее образ дополняла челка.

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".