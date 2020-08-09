Внучка легендарной Софии Ротару показала, в кого пошла такой красавицей

В разделе сториз в социальной сети Инстаграм Соня Евдокименко опубликовала фотографию с матерью Светланой, передает Politeka.net.

На снимке, сделанном во время празднования 73-летия бабушки, София позирует в пудровом коротком платье на запах, а на Светлане – темный наряд. Обе выглядят очень веселыми, а мать обнимает дочь за талию.

Ранее София делилась снимками с дня рождения Ротару. Так, на одной из фотографий она позирует вместе с бабушкой, братом Анатолием и родителями.

Как мы рассказывали, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поздравил Софию Ротару с днем рождения, поделившись ее редким архивным фото.

На снимке тогда еще молодая Ротару позирует в Кремле с бокалом напитка в одной руке и охапкой цветов – в другой. Можно предположить, что снимок был сделан во время участия звезды в «Песне года».

«Несравненная София! С днём рождения!», - подписал снимок фотограф.

Мы также писали, что Соня показала себя без макияжа. Девушка не стала использовать косметику и предстала перед поклонниками в сети в максимально естественном виде. Ее образ дополняют распущенные волосы, которые Соня тоже оставила без укладки.

Напомним, красавица-внучка Софии Ротару показала главное достоинство в элегантном мини.

овольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".