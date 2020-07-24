Юная внучка украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко сверкнула красотой в дерзком мини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в нежном мини-платье, которое оголяет ее формы, которые «буквально от ушей». Сам кадры Евдокименко никак не подписала, однако это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.
«Королевский стиль», «элегантность и красота», «очень зрело выглядите», «выглядишь невероятно», «роскошная крошка», «ураган обаяния», «супер», — пишут они.
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До этого мы рассказывали, что внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила легким и романтичным повседневным образом.
Юная красотка поделилась новой фотографией в своем Инстаграм.
На снимке Соня позирует в домашней обстановке, демонстрируя свой повседневный образ. Она сидит в летнем белом платье из очень тонкой и слегка просвечивающейся ткани. Наряд с открытыми плечами идеально подчеркивает природную красоту Евдокименко.
Девушка не стала использовать косметику и предстала перед зрителями в максимально естественном виде. Ее образ дополняют распущенные волосы, которые Соня тоже оставила без укладки.
Напомним, внучка Софии Ротару в дерзком мини взбудоражила пикантными кадрами: "Потрясающая лошадка".
Как сообщала Politeka, внучка Ротару подразнила сладкими местами в тесном купальнике.
Также Politeka писала, что юная внучка Ротару свела с ума одним взглядом, фото завораживает.