Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе в гарячому ракурсі

На фото Катя позувала в зеленому топі і шортах. Красуня дозволила зняти себе досить близько, тому можна помітити її пишні груди. Боярська волосся залишила розпущеним, а образ доповнила сережками-кільцями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт", - написала Боярська.

Фанати поставили понад 120 лайків і написали коментарі:

"Привіт, Катерина", "Богиня", "красива така" ," ви по вулиці не з охороною ходите? Мені було б страшно при такій красі ходити одній...", "Давненько нічого не було)"," прекрасна квітка","Кайф, ти радуєш очі мої".

Раніше ми повідомляли, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина потрясла шостим розміром бюста, який обтягнула тісною майкою.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах внучка Боярського ефектно танцює, вбравшись в облягаючі штани і тісну майку. Під час танцю гордість знаменитості ефектно трясеться, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Повідомлялося, що юна внучка російського виконавця Йосипа Кобзона здивувала досить дорослими фото.

Цього разу дівчина постала перед камерою в білому, трохи просвещающемся топі і чорній спідниці. Красуня засвітила свої пишні форми і красиву тонку талію. Дівчина зробила селфі, показавши себе з вигідного ракурсу.

Нагадавши, безсоромна внучка Боярського ледь вмістила шостий розмір бюста в сітку

Також Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського влаштувала дорослі танці в одній маєчці

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда внучка Боярського ледь втримала шостий розмір в жаркому танці



