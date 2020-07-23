Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина пошалила на камеру, устроив новые жаркие танцы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Потому что Джастин Тимберлейк мой любимый танцор», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах внучка Боярского исполняет жаркий танец в крохотных шортах и элегантном топе, который подчеркивает ее прелести шестого размера. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Молодец двигается», «отвал всего», «это полный отрыв», «как двигается, супер», «залипательно», «любовь», «это однозначно рек», — пишут они.

До этого мы писали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула пышными формами во время дерзкого танца

Так, на опубликованных кадрах внучка Боярская на крыше в тесном топе демонстрирует шестой размер в тесном топе, исполняя горячий танец на камеру. Как можно заметить, красотка с кольцом в носу показывает свои внушительные прелести.

Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники очень высоко оценили выходку кумира.

«Лучшая», «как подпрыгивают. Загляденье», «крутая. Тоже так хочу», «Катюша лучшая», «обворожительная», — пишут они.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.