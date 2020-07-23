Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина пошалила на камеру, устроив новые жаркие танцы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Потому что Джастин Тимберлейк мой любимый танцор», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах внучка Боярского исполняет жаркий танец в крохотных шортах и элегантном топе, который подчеркивает ее прелести шестого размера. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

@boyarskaya.katya

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«Молодец двигается», «отвал всего», «это полный отрыв», «как двигается, супер», «залипательно», «любовь», «это однозначно рек», — пишут они.

До этого мы писали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула пышными формами во время дерзкого танца

Так, на опубликованных кадрах внучка Боярская на крыше в тесном топе демонстрирует шестой размер в тесном топе, исполняя горячий танец на камеру. Как можно заметить, красотка с кольцом в носу показывает свои внушительные прелести.

Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники очень высоко оценили выходку кумира.

«Лучшая», «как подпрыгивают. Загляденье», «крутая. Тоже так хочу», «Катюша лучшая», «обворожительная», — пишут они.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.