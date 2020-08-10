Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон продовжує розбурхувати уяву своїх численних шанувальників

У розділі сторіз на сторінці в соціальній мережі Instagram 53-річна блондинка опублікувала нове чорно-біле фото, на якому в черговий раз продемонструвала все, чим її щедро нагородила природа, передає Politeka.net.

На архівному чорно-білому знімку вона позує в білому бікіні, розташувавшись боком до камери. Освітлення і фон створюють ілюзію оголеного тіла, і якби не шлейки, то можна було б подумати, що Пем стоїть, у чому мати народила. Судячи з її обличчя, вона не відчуває ні краплі сорому.

Образ доповнюють босоніжки на високих підборах, які роблять і без того довгі ноги моделі ще стрункішими.

Андерсон поклала руки на голову, прийнявши спокусливу позу і млосно дивлячись в об'єктив.

Як шанувальники оцінюють градус знімка, невідомо, оскільки функції коментування в сторіз немає, проте не доводиться сумніватися в тому, що вони в черговий раз оцінили сміливість і розкутість улюбленої актриси.

Раніше ми писали про те, що Памела показала себе в білому боді і босоніжках на великій платформі. Модель лягла на килим і розставила, склавши підошви одна до одної. Андерсон без сорому демонструвала внутрішню сторону стегон, а волосся вирішила залишити розпущеним.

Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік й оголила найсолодші місця: вид вражає.

Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну: "заплуталася в одязі".