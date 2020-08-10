Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон продовжує розбурхувати уяву своїх численних шанувальників
У розділі сторіз на сторінці в соціальній мережі Instagram 53-річна блондинка опублікувала нове чорно-біле фото, на якому в черговий раз продемонструвала все, чим її щедро нагородила природа, передає Politeka.net.
На архівному чорно-білому знімку вона позує в білому бікіні, розташувавшись боком до камери. Освітлення і фон створюють ілюзію оголеного тіла, і якби не шлейки, то можна було б подумати, що Пем стоїть, у чому мати народила. Судячи з її обличчя, вона не відчуває ні краплі сорому.
Образ доповнюють босоніжки на високих підборах, які роблять і без того довгі ноги моделі ще стрункішими.
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Андерсон поклала руки на голову, прийнявши спокусливу позу і млосно дивлячись в об'єктив.
Як шанувальники оцінюють градус знімка, невідомо, оскільки функції коментування в сторіз немає, проте не доводиться сумніватися в тому, що вони в черговий раз оцінили сміливість і розкутість улюбленої актриси.
Раніше ми писали про те, що Памела показала себе в білому боді і босоніжках на великій платформі. Модель лягла на килим і розставила, склавши підошви одна до одної. Андерсон без сорому демонструвала внутрішню сторону стегон, а волосся вирішила залишити розпущеним.
Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.
Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік й оголила найсолодші місця: вид вражає.
Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну: "заплуталася в одязі".