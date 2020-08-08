Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина потрясла шостим розміром бюсту, який обтягнула тісною майкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
«Рекомендація. Танці", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах внучка Боярського ефектно танцює, вбравшись в облягаючі штани й тісну майку. Під час танцю гордість знаменитості ефектно трясеться, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Екс-Холостяк Макс Михайлюк поскаржився на життя після розставання з Дашею: "Ніхто не..."
У ПриватБанку НП, банкомат видає фальшиві гривні: "Всі купюри..."
Віра Брежнєва зійшлася з Даном Баланом в "Голосі країни", Кароль не при справах: "До сліз доводить"
Пенсії знову збільшили, хто отримає більше 17 тисяч гривень: "За серпень і вересень..."
"Як трясеться. Чудо", "залипалово", "офігіти. Я залип", "ну ось і все, Катя в рекомендаціях", "дуже красиво рухаєшся. Крута", - пишуть вони.
До цього ми розповідали про палкі танці внучки Михайла Боярського, який Катерина влаштувала в наряді з декольте.
"Тому що Джастін Тімберлейк мій улюблений танцюрист», — коротко йдеться в повідомленні.
На самому ролику красуня виконує запальний танець, демонструючи апетитні форми в топі, який ледь витримує її шостий розмір бюста. Шанувальники знаменитості буквально "засипали" її компліментами.
Нагадавши, кокетлива внучка Боярського потрясла шостим розміром в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, безсоромна внучка Боярського засвітила на камеру ідеальні форми в непристойному вбранні.
Також Politeka писала, що юна внучка Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.