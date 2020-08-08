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Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина потрясла шостим розміром бюсту, який обтягнула тісною майкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Рекомендація. Танці", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах внучка Боярського ефектно танцює, вбравшись в облягаючі штани й тісну майку. Під час танцю гордість знаменитості ефектно трясеться, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Як трясеться. Чудо", "залипалово", "офігіти. Я залип", "ну ось і все, Катя в рекомендаціях", "дуже красиво рухаєшся. Крута", - пишуть вони.

До цього ми розповідали про палкі танці внучки Михайла Боярського, який Катерина влаштувала в наряді з декольте.

"Тому що Джастін Тімберлейк мій улюблений танцюрист», — коротко йдеться в повідомленні.

На самому ролику красуня виконує запальний танець, демонструючи апетитні форми в топі, який ледь витримує її шостий розмір бюста. Шанувальники знаменитості буквально "засипали" її компліментами.

Нагадавши, кокетлива внучка Боярського потрясла шостим розміром в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, безсоромна внучка Боярського засвітила на камеру ідеальні форми в непристойному вбранні.

Також Politeka писала, що юна внучка Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.