Переможниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова похвалилася ідеальними ногами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Август, куди ти, побудь ще трохи... ♥️ А ви помітили, як це літо пролетіло, ніби мить? Встигли з'їздити на море, в гори, відпочити, не дивлячись на обмеження? Дуже багато моїх знайомих полетіли в Туреччину, Єгипет. Деяких не злякали обмеження, і вони із задоволенням подорожують по Албанії, Хорватії та Чорногорії», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Ульянова позує в крихітному білизна з сіткою, поверх якого вона вирішила накинути кофту.

"Боже, яка краса", "вогонь красуня", " дашуха вогонь!", "бомбезний вигляд", "красива, дуже", "оце вид! Залипла", "шикарна", "бомбезна краса", — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова похвалилася новим досягненням і сміливим образом.

На ньому Даша Ульянова позує на даху будівлі у відвертому вбранні. Вона одягла напівпрозоре чорне боді, завдяки якому відкрився спокусливий вигляд на стегна і плоский живіт красуні.

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