Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова похвасталась новым достижением и смелым образом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новый снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На нем Даша Ульянова позирует на крыше здания в откровенном наряде. Она надела полупрозрачное черное боди, благодаря которому открылся соблазнительный вид на бедра и плоский живот красотки. Кроме того, модель накинула поверх красную кожанную куртку и приспустила ее на плече. Даша оперлась руками о край крыши и пикантно поджала одну ножку. Образ довершила пышная прическа и черные туфли на высоком каблуке. Задним фоном послужил прекрасный вид на город в лучах заходящего солнца.

"Можете меня поздравить - минус один страх из моей жизни! Я всегда боялась высоты (аттракционов, где подкидывает вверх, гор, полетов на самолёте, высоких крыш и т.д.). Но, как вы все недавно видели, мы сделали шикарную съёмку на крыше, да ещё и со спущенными ногами «в пропасть» 😄👍🏽. Я настолько кайфанула от процесса, что не прошло и пол года, как взлетела на воздушном шаре", - поделилась подробностями личной жизни Ульянова.

Пользователи социальной сети восторженно оценили внешний вид звезды "Холостяка" в комментариях к записи:

"Божеее!!! Какие ноги!!! клаааасс"; "Шикарная"; "Где взять такие ноги? 😂"; "Аоаоаоо, какая красивая😍😍❤️"; "Смотрю на фотку, и вижу красотку ...👍👍😘😘😘"; "Крутышка😍😍"; "Сразу видно, что есть чувство стиля"; "Как же, блин, шикарно 😍".

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