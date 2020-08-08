Победительница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова похвасталась идеальными ногами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Август, куда ты, побудь ещё немного... ♥️ А вы заметили, как это лето пролетело, будто мгновение? Успели съездить на море, в горы, отдохнуть, не смотря на ограничения? Очень много моих знакомых улетели в Турцию, Египет. Некоторых не испугали ограничения, и они с удовольствием путешествуют по Албании, Хорватии и Черногории», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ульянова позирует в крохотном белье с сеткой, поверх которого она решила накинуть кофту.

«Боже, какая красота», «Огонь красотка», «Дашуха огонь!», «бомбезный вид», «красивая, очень», «вот это вид! Залипла», «шикарная», «бомбезная красота», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова похвасталась новым достижением и смелым образом.

На нем Даша Ульянова позирует на крыше здания в откровенном наряде. Она надела полупрозрачное черное боди, благодаря которому открылся соблазнительный вид на бедра и плоский живот красотки.

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