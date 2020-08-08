До вересня українці повинні сплатити податок на нерухомість, але є категорії громадян, які зможуть уникнути витрат

Адвокат Максим Блізінський в коментарі "Сьогодні" розповів, що є категорії нерухомості, за яку можна не платити податок. До них відносяться:

нерухомість, що перебуває у власності органів держвлади;

нерухомість, розташована в зонах відчуження;

нерухомість, непридатна для проживання;

нерухомість, яку використовує бізнес для здійснення підприємницької діяльності;

будівлі та споруди промисловості, сільськогосподарських товаровиробників;

нерухомість, яка належить багатодітним або прийомним сім'ям, в яких виховується п'ять і більше дітей.

При цьому всім іншим доведеться до вересня заплатити податок. Нагадаємо, що податок на нерухомість щорічно платять українці, які володіють:

квартирами, площею більше 60 кв. м;

будинками, площею більше 120 кв. м;

іншими об'єктами житлової нерухомості, площею понад 180 кв. м.

Якщо ж у власності у людини знаходиться і будинок, і квартира, їх сукупна площа не повинна перевищувати 180 кв. м.

Варто відзначити, що до 1 липня всі українці, які повинні платити податок на нерухомість, повинні були отримати повідомлення від податкової. Тим, хто не сплатить податок, загрожують штрафи.

Як відомо, сума податку встановлюється місцевим самоврядуванням, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за 1 кв. м. нерухомості. Це означає, що українці заплатять не більше 70,8 грн за кожен зайвий метр нерухомості.

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