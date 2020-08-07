Мінфін розповів про те, як тепер можна отримати чек за покупки в магазинах

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Politeka.net.

Нова система розрахунку, яка запущена з 1 серпня, повинна буде внести зручность звичайним покупцям в магазинах.



Як кажуть експерти, нова система дозволить використовувати процедуру як і при

наявності стандартного РРО. Однак тепер чек можна буде надати навіть з принтера, або ж по електронній пошті.

"Наприклад, якщо клієнт бере участь в якихось програмах лояльності, біля магазину або кафе, швидше за все, вже є його електронна пошта, і на цю пошту йому можуть відправити чек. Також є можливість на звичайному чеку формувати QR-код, який клієнт може відсканувати і перевірити, чи зареєстрований цей чек в податковій чи ні", - заявили в компанії SkyService POS, яка надає дані послуги.

Відзначимо, що після запуску нової системи розрахунково-касових операцій продавцям більше не доведеться роздруковувати класичний паперовий чек. Досить буде надати QR-код або відправити SMS-повідомлення, а також на пошту дані чека, які можна перевірити за допомогою сайту Податкової служби.

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