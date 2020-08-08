До сентября украинцы должны оплатить налог на недвижимость, но есть категории граждан, которые смогут избежать трат

Адвокат Максим Близинский в комментарии «Сегодня» рассказал, что есть категории недвижимости, за которую можно не платить налог. К ним относятся:

недвижимость, находящаяся в собственности органов госвласти;

недвижимость, расположеная в зонах отчуждения;

недвижимость, непригодная для проживания;

недвижимость, которую использует бизнес для осуществления предпринимательской деятельности;

здания и сооружения промышленности, сельскохозяйственных товаропроизводителей;

недвижимость, которая принадлежит многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

При этом всем остальным придется до сентября заплатить налог. Напомним, что налог на недвижимость ежегодно платят украинцы, которые владеют:

квартирами, площадью больше 60 кв. м;

домами, площадью больше 120 кв. м;

другими объектами жилой недвижимости, площадью более 180 кв. м.

Если же в собственности у человека находится и дом, и квартира, их совокупная площадь не должна превышать 180 кв. м.

Стоит отметить, что до 1 июля все украинцы, которые должны платить налог на недвижимость, должны были получить уведомления от налоговой. Тем, кто не оплатит налог, грозят штрафы.

Как известно, сумма налога устанавливается местным самоуправлением, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за 1 кв. м. недвижимости. Это значит, что украинцы заплатят не более 70,8 грн за каждый лишний метр недвижимости.

Напомним, что правила расчета кардинально изменились, о бумажных чеках пора забыть: заявление Минфина.

А еще Politeka писала, что украинцев обложат новым налогом в тысячи гривен, добьют штрафами: "По 3 600 гривен за...".

Также Politeka сообщала, что украинцев неожиданно обложили новой данью в долларах: "С 7 августа за каждого...".