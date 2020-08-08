У Мінінфраструктури планують ввести новий податок для українських водіїв
Як стало відомо, в планах відомства обкласти податками водіїв таксі. Законопроект, який представили в Міністерстві, має принести до бюджету близько 800 мільйонів гривень. Згідно з документом, кожен таксист повинен щорічно платити до бюджету по 3 600 гривень за можливість таксувати.
Якщо у таксистів не буде ліцензії, їх планують штрафувати на 3 400 гривень. Зазначається, що цей законопроект допоможе державі регулювати ринок таксі в Україні, який зараз частково працює в тіні. У Кабміні незадоволені тим, що держава втрачає гроші через те, що таксисти займаються перевезеннями і не платять податки. Цей законопроект повинен легалізувати ринок таксі.
На даний момент законопроект оприлюднений для обговорення. Через місяць він буде доопрацьований і переданий до парламенту для затвердження.
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Як відомо, ринок таксі в Україні розвивається самостійно і хаотично. Близько 95% ринку знаходиться в тіні. Відзначається, що в документі зацікавлені великі сервіси таксі, які працюють легально і програють конкуренцію сервісам, які не платять податки. Втім, є і противники документа, які стверджують, що вартість послуг таксі після затвердження законопроекту підвищиться.
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