У Мінінфраструктури планують ввести новий податок для українських водіїв

Як стало відомо, в планах відомства обкласти податками водіїв таксі. Законопроект, який представили в Міністерстві, має принести до бюджету близько 800 мільйонів гривень. Згідно з документом, кожен таксист повинен щорічно платити до бюджету по 3 600 гривень за можливість таксувати.

Якщо у таксистів не буде ліцензії, їх планують штрафувати на 3 400 гривень. Зазначається, що цей законопроект допоможе державі регулювати ринок таксі в Україні, який зараз частково працює в тіні. У Кабміні незадоволені тим, що держава втрачає гроші через те, що таксисти займаються перевезеннями і не платять податки. Цей законопроект повинен легалізувати ринок таксі.

На даний момент законопроект оприлюднений для обговорення. Через місяць він буде доопрацьований і переданий до парламенту для затвердження.

Як відомо, ринок таксі в Україні розвивається самостійно і хаотично. Близько 95% ринку знаходиться в тіні. Відзначається, що в документі зацікавлені великі сервіси таксі, які працюють легально і програють конкуренцію сервісам, які не платять податки. Втім, є і противники документа, які стверджують, що вартість послуг таксі після затвердження законопроекту підвищиться.

Нагадаємо, що в Одесі авто поліції перетворили на купу металу, є постраждалі: відео з місця НП.

А ще Politeka писала, що на Львівщині 19-річний водій тричі переїхав чотирирічну дівчинку: лякаючі кадри.

Також Politeka повідомляла, що автохам знайшов спосіб об'їхати харківські затори: відео свавілля.