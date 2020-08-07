В Україні почали брати збір за виліт пасажирів

Відповідний закон набув чинності в п'ятницю, 7 серпня. Тепер за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту, а також за кожну тонну вантажу, відправленого літаком або прибуває в аеропорт, буде стягуватися державне мито.

Відповідно до Закону, ставка нового збору складе 0,5 долара для польотів всередині країни і 2 долари для міжнародних рейсів.

Цей збір не стягуватиметься при перевезенні посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезенні гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Від збору також будуть звільнені пасажири, які законом звільняються від сплати інших зборів; діти віком до 2 років; пасажири, що летять транзитом; пасажири з сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Раніше стало відомо, куди надходять гроші від податку на нерухомість.

Даний держзбір здійснюється в багатьох країнах. Відомо, що податок на нерухомість повинні оплачувати всі її власники щороку.

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