В Україні почали брати збір за виліт пасажирів
Відповідний закон набув чинності в п'ятницю, 7 серпня. Тепер за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту, а також за кожну тонну вантажу, відправленого літаком або прибуває в аеропорт, буде стягуватися державне мито.
Відповідно до Закону, ставка нового збору складе 0,5 долара для польотів всередині країни і 2 долари для міжнародних рейсів.
Цей збір не стягуватиметься при перевезенні посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезенні гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).
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Від збору також будуть звільнені пасажири, які законом звільняються від сплати інших зборів; діти віком до 2 років; пасажири, що летять транзитом; пасажири з сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
Раніше стало відомо, куди надходять гроші від податку на нерухомість.
Даний держзбір здійснюється в багатьох країнах. Відомо, що податок на нерухомість повинні оплачувати всі її власники щороку.
В Україні гроші розподіляються до місцевих бюджетів, а ставки встановлює діюча там влада. Незалежний експерт і кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів, що минулого року українці заплатили 356 млн грн зазначеного податку.
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