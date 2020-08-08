Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова поділилася неймовірним знімком з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Як відомо, 7 серпня Ольга святкувала першу річницю стосунків зі своїм хлопцем Давою. Сьогодні закохані продовжують відпочивати і насолоджуватися товариством один одного.

На свіжому фото Ольга позувала в неймовірно красивому і жіночному вбранні. Короткий топ підкреслив її худорлявість і струнку фігурку, а спідниця так сильно задралася, що ледь не оголила пікантне місце. Втім, співачку це, схоже, не бентежило. Вона виставила вперед ніжку, щоб здаватися ще стрункішою.

"Найкращий спосіб підготуватися до майбутнього-це берегти сьогодення, кожну мить, кожен день особливий. Я дуже щаслива сьогодні, і це найголовніше», - підписала фото зірка.

За годину її знімок оцінили понад 220 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Повітряна фотка така!! Оля, красоточка", "дійсно, дуже жіночне"," найкрасивіший наряд жінки - це щастя! Бажаю тобі носити його, не знімаючи!","Як Барбі","Олечка, щастя вам, любіть один одного і бережіть","найкрасивіша дівчинка", "Знову Давид фоткав.100% впевнений"- пишуть користувачі мережі.

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