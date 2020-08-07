Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, серію знімків красуня опублікувала у себе в Instagram. Ольга була одягнена в мініатюрний купальник блакитного кольору, який ледь прикрив її груди. Волосся дівчина заплела в коси, на її обличчі красувався природний макіяж. Красуня позувала перед камерою, хвалячись своєю ідеальною фігурою.

"Коли за все літо було мало фото в купальниках", - підписала знімок зірка.

Варто відзначити, що Ольга сильно схудла. Її фото в порівнянні з карантинними знімками виглядають вражаюче. Шанувальники оцінили нові знімки зірки, залишивши під ними масу компліментів.

"Красуня", «ідеальна», «Бомба», «всі кадри прекрасні», «Вітаю з роком відносин», «яка красива», «не штучна, справжня», «всі фотки шикарні», "Оля ти на всіх фотках шикарно виглядаєш", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що кілька годин тому Ольга розповіла, що сьогодні святкує рік стосунків зі своїм хлопцем Давою. Мабуть, саме в такому вбранні вона вирішила покрасуватися перед ним в день їх спільного свята.

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