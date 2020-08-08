Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась невероятным снимком с отдыха

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Как известно, 7 августа Ольга праздновала первую годовщину отношений со своим парнем Давой. Сегодня влюбленные продолжают отдыхать и наслаждаться обществом друг друга.

На свежем фото Ольга позировала в невероятно красивом и женственном наряде. Короткий топ подчеркнул ее худобу и стройную фигурку, а юбка так сильно задралась, что едва не оголила пикантное место. Впрочем, певицу это, похоже, не смущало. Она выставила вперед ножку, чтобы казаться еще стройнее.

«Лучший способ подготовиться к будущему — это беречь настоящее, каждый миг, каждый день особенный. Я очень счастлива сегодня, и это самое главное», - подписала фото звезда.

За час ее снимок оценили более 220 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Воздушная фотка такая!! Оля, красоточка», «Действительно, очень женственное», «Самый красивый наряд женщины — это счастье! Желаю тебе носить его, не снимая!», «Как Барби», «Олечка, счастья вам, любите друг друга и берегите», «Самая красивая девочка», «Опять Давид фоткал. 100% уверен»- пишут пользователи сети.

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