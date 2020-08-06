Популярна російська ведуча Ольга Бузова знову опинилася в центрі неоднозначної ситуації

Про це пише і передає Politeka.net.

Справа в тому, що зірка гучного проекту "Дом 2" Ольга Бузова травмувала щиколотку під час підготовки до телевізійного шоу "Льодовиковий період", коли робила черговий спортивний елемент на льодовій прощадке.

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"Почався новий етап в моєму житті. Я вже протягом декількох тижнів вчуся кататися на ковзанах. Мені дається все це дуже складно, так як я в своєму житті до цього стояла на льоду тільки в дитинстві останній раз в років шість. Ну і пару раз типу з'їздила на каток, потримати за бортик. Поки відчуття, що «я як корова на льоду» не проходить, але ви знаєте яка я вперта і який боєць. Сподіваюся, показати хороший результат в цьому проекті ", - розповіла Бузова в собвстенном блозі.

Але судячи з усього, що Ольга раз по раз травмується, ризикує і зовсім не взяти участь в проекті.

Нагадаємо, що до цього Ольга встигла пошкодити одну з зв'язок на нозі, їй знадобилася медична допомога.

Раніше ми розповідали, що Бузова у відвертій формі зізналася про зраду коханої людини. Телеведуча в деталях розповіла громадськості як розвивалися її непрості відносини з блогером Давидом Манукяном, більш відомого як Дава.

Нагадаємо, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.