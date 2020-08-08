Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова відзначила першу річницю стосунків зі своїм хлопцем Давою
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася яскравим знімком з побачення. Бузова була одягнена в розкішне червоне плаття, яке підкреслило її ідеальну точену фігурку. Сукня переливалася на світлі, вона виглядала в ньому як справжня принцеса. Дава був одягнений більш стримано. На ньому були чорні штани і біла сорочка.
"Ідеальний вечір. Як хотілося, щоб він не закінчувався... Так цінні ці миті, коли ти щаслива. Вчора був ще один сюрприз, який трохи пізніше поставлю в стрічку. Зараз розбуджу коханого, і попрошу щоб він змонтував», - підписала фото Бузова.
За годину її фото зібрало понад 420 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів, але і без критики не обійшлося.
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"Коли ти одяглася, як богиня, а він, ну просто прийшов", "теж хотіла написати, він причепурився чисто посидіти на лавочці з пацанчиками», "Чому ти така гарна, а Дава як бомж", «Нехай це буде навічно», «Мила пара радий за вас що ви щасливі", " блін так швидко час пролетів, вже рік як ви разом. Я дуже рада за вас», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, Бузова і Дава познайомилися на зйомках кліпу.
Нагадаємо, що Бузова нахилилася і здивувала розміром бюста в глибокому декольте: "Полуниця в шоколаді".
А ще Politeka писала, що Бузова в мікро-купальнику без краплі скромності показала, за що її любить Дава: «Бомба».
Також Politeka повідомляла, що Ольга Бузова вийшла на лід і потужно зганьбилася: "Потрималася за...".