Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова відзначила першу річницю стосунків зі своїм хлопцем Давою

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася яскравим знімком з побачення. Бузова була одягнена в розкішне червоне плаття, яке підкреслило її ідеальну точену фігурку. Сукня переливалася на світлі, вона виглядала в ньому як справжня принцеса. Дава був одягнений більш стримано. На ньому були чорні штани і біла сорочка.

"Ідеальний вечір. Як хотілося, щоб він не закінчувався... Так цінні ці миті, коли ти щаслива. Вчора був ще один сюрприз, який трохи пізніше поставлю в стрічку. Зараз розбуджу коханого, і попрошу щоб він змонтував», - підписала фото Бузова.

За годину її фото зібрало понад 420 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів, але і без критики не обійшлося.

"Коли ти одяглася, як богиня, а він, ну просто прийшов", "теж хотіла написати, він причепурився чисто посидіти на лавочці з пацанчиками», "Чому ти така гарна, а Дава як бомж", «Нехай це буде навічно», «Мила пара радий за вас що ви щасливі", " блін так швидко час пролетів, вже рік як ви разом. Я дуже рада за вас», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Бузова і Дава познайомилися на зйомках кліпу.

Нагадаємо, що Бузова нахилилася і здивувала розміром бюста в глибокому декольте: "Полуниця в шоколаді".

А ще Politeka писала, що Бузова в мікро-купальнику без краплі скромності показала, за що її любить Дава: «Бомба».

Також Politeka повідомляла, що Ольга Бузова вийшла на лід і потужно зганьбилася: "Потрималася за...".