Популярна модель Белла Хадід вирішила наплювати на сором і здалася у всій красі в пікантних нарядах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій фотографії модель зображена під час спілкування з журналістами. На красуні ефектний наряд з декольте, який ледь утримує її «близнят» від Свободи.

На іншій фотографії модель вирішила здатися в прозорому вбранні, через що в кадр потрапили інші її принади. Сама Хадід при цьому явно не соромилася демонструвати свої розкішні форми.

Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь говорити. Красуня викинула знімки у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що Белла Хадід посвітила розкішними принадами під час відпочинку з подругою.

"З днем народження, мій духовний лідер. Королівський вигляд, бажаю тобі ставати тільки сильніше", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Хадід позує з подругою в тісному купальнику, які ледь витримують розкішні принади моделі. Дівчата також тримають в руках келих з напоями.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулася до непристойності, спекотні кадри:»абсолютна Краса".

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